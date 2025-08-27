Tebnin'de Anaokulu Saldırısı: Çocukların Şok Anları Kamerada

El-Betül anaokulu yakınındaki saldırı anları, Lübnan basınında yayılan görüntülerle ortaya çıktı

Lübnan basınında yayımlanan görüntülere göre, İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde düzenlenen hava saldırısı, El-Betül adlı anaokulu binasının yakınını hedef aldı.

Saldırı sırasında anaokulunda eğitim gören çocukların, patlama sesiyle büyük bir şok yaşadığı ve görüntülerde ağlayarak panikle binanın içinde kaçıştıkları görüldü.

Kameralara yansıyan görüntülerde, çocukların kulaklarını kapatarak ağladıkları ve öğretmenlerin çocukları korumaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor. O anlar, bölgede yaşayanların yaşadığı korkunun somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı iddia edildi. Ancak yayımlanan görüntüler, sivillerin ve özellikle çocukların saldırılardan nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu ülkenin güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ayrıca ordunun, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürdüğü bildiriliyor.

Yayımlanan görüntüler, bölgedeki sivil güvenliği ve çatışmaların insani etkilerini tekrar gündeme taşıdı; anaokulundaki çocukların yaşadığı travmatik anlar ise uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açabilecek nitelikte.