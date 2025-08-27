DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Tebnin'de Anaokulu Saldırısı: Çocukların Şok Anları Kamerada

İsrail'in Tebnin'deki hava saldırısı El-Betül anaokulu yakınlarını vurdu; görüntülerde çocukların panik ve şok yaşadığı görülüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:32
Tebnin'de Anaokulu Saldırısı: Çocukların Şok Anları Kamerada

Tebnin'de Anaokulu Saldırısı: Çocukların Şok Anları Kamerada

El-Betül anaokulu yakınındaki saldırı anları, Lübnan basınında yayılan görüntülerle ortaya çıktı

Lübnan basınında yayımlanan görüntülere göre, İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde düzenlenen hava saldırısı, El-Betül adlı anaokulu binasının yakınını hedef aldı.

Saldırı sırasında anaokulunda eğitim gören çocukların, patlama sesiyle büyük bir şok yaşadığı ve görüntülerde ağlayarak panikle binanın içinde kaçıştıkları görüldü.

Kameralara yansıyan görüntülerde, çocukların kulaklarını kapatarak ağladıkları ve öğretmenlerin çocukları korumaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor. O anlar, bölgede yaşayanların yaşadığı korkunun somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı iddia edildi. Ancak yayımlanan görüntüler, sivillerin ve özellikle çocukların saldırılardan nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu ülkenin güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ayrıca ordunun, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürdüğü bildiriliyor.

Yayımlanan görüntüler, bölgedeki sivil güvenliği ve çatışmaların insani etkilerini tekrar gündeme taşıdı; anaokulundaki çocukların yaşadığı travmatik anlar ise uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açabilecek nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava