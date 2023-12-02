Tekel Bayi Cinayetinde Yeni İddialar Ortaya Atıldı: 'Kan Parası' Adı Altında Çok Büyük Paralar Konuşuluyor

Tekel bayi cinayetinin ardından hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi şikayetini geri çekti. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker'in şikayetlerin geri çekildiği duyurusunun ardından aileden henüz bir açıklama gelmedi.

Avukat Şeker, Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in ailesinin ve yaralanan Yusuf Erzen'in vekilliğini üstlendiğini açıkladı. Avukatlık görevi çerçevesinde, saldırı sonucu yaşamını yitiren Batuhan Bayındır ile ilgili önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Avukat Şeker, alınan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişilerin dışarıya çıkarılabilmesi için 3 milyon liralık bir rakam, bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi yapıldığını ifade etti. Bu tekliflerin nasıl barış yapılabileceğine dair hukuk dışı öneriler içerdiğine dikkat çeken Şeker, saldırganların haksız tahrik ifadeleri kullanarak dışarı çıkabilmeleri, ifade verebilmeleri ve şikayetlerini geri alabilmeleri koşuluyla bu teklifin sunulduğunu belirtti. Avukat Şeker, bu tür uygulamaların hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, olayın adalete intikal etmesi gerektiğini dile getirdi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Daha önce aralarında husumet bulunan aileler arasında sağlanan barışın ardından, alacak verecek krizi yaşandı. Bu kriz nedeniyle 28 Temmuz'da tekel bayisine giden ve orada 3 gence yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırıyla gündeme gelen 4 saldırganın o anları, sosyal medyada geniş bir tepkiyle karşılandı. Saldırıda hedef alınan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise yaralandı. Şüpheliler ilk başta kayıplara karışırken, olayın arka planı zaman içinde aydınlatıldı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun, daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu ortaya çıktı. Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında belirli bir miktar para ödendi ve genç çocuk tutuklandı. Bu gelişmenin ardından aileler arasındaki husumet sona erdi ve ticaret ilişkileri kuruldu. Ancak, tekel sahibi daha sonra borcunu ödemedi, bu durum saldırganları rahatsız etti. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen'den borcun ödenmesini talep etti. Paralarını alamayan zanlılar konuyu mahkemeye taşıdılar ve icra takibi başlattı. Başlatılan soruşturmanın ardından, şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçlarına yarım ettiği belirtilen 5 kişi yakalandı.