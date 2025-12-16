DOLAR
Tekirdağ Çerkezköy'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik operasyonunda M.D., İ.D. ve Y.Ö. gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:09
Operasyon ve gözaltılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, M.D., İ.D. ve Y.Ö. adlı şüphelilerin adreslerine, teknik ve fiziki takibin ardından güvenlik güçlerince eş zamanlı baskın yapıldı.

Ele geçirilen deliller

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Soruşturma ve yargılama

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

