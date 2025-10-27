Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 21:41
Tekirdağ Çorlu'da motosikletle otomobil çarpıştı

2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

F.Ç. yönetimindeki 59 AKH 281 plakalı motosiklet, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi'nde karşı yönden gelen A.O. idaresindeki 59 PA 625 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü F.Ç. ile motosikletteki yolcu C.Ç., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

