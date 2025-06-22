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Tekirdağ'da 20 Kadın Yakın Dövüş Kursunu Tamamladı

Tekirdağ'da yakın dövüş kursunu bitiren 20 kadına sertifikaları verildi, katılımcılar özgüven kazanarak topluma katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 12:21
Tekirdağ'da 20 Kadın Yakın Dövüş Kursunu Tamamladı

Tekirdağ’da Yakın Dövüş Kursunu Tamamlayan 20 Kadına Sertifikalar Verildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, belediye tarafından nisan ayında başlatılan yakın dövüş kursunu başarıyla tamamlayan 20 kadın, sertifikalarını aldı.

Kursun Amacı Kendini Savunmayı Öğrenmek

Çerkezköy Belediyesi’nin organize ettiği kurs, katılımcıların spor yaparken kendilerini savunmayı öğrenmelerine olanak tanıdı. Kurs eğitmeni Deniz Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kursun amacı, kadınların hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlenmesini sağlamak” dedi.

Kursiyerlerden Mutlu Yorumlar

Kursiyerlerden Şeyma Demirel (35), çocukluk hayalini gerçekleştirerek yakın dövüş tekniklerini öğrendiğini anlattı. “Kırsalda büyüdüğüm için böyle bir imkana sahip olamamıştım. Belediye sayesinde bu hayalim gerçek oldu. İki çocuk annesiyim, burada hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlendik.” dedi.

Diğer bir kursiyer Tuğçe Korkmaz, kursa başladıktan sonra özgüveninin arttığını ve kendisini daha güçlü hissettiğini ifade etti. Gülsüm Parlakçı ise eğitim sürecinin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini vurgulayarak, katkılarından dolayı belediyeye ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi....

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi. Kursiyerlerden 35 yaşındaki Şeyma Demirel, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi....

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi. Kursiyerlerden 35 yaşındaki Şeyma Demirel, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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