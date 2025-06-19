Tekirdağ'da 30 Dekar Buğday Tarlası Kül Oldu

30 Dekar Buğday Alanı Yandı

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, 30 dekar buğday ekili alanı kül etti. Yangın, hasat döneminde olan buğday tarlasında meydana geldi.

Yangın İhbarı ve İtfaiye Müdahalesi

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ancak, maalesef yangında büyük bir zarar meydana geldi. Yaklaşık 30 dekar buğday ekili alan tamamen yandı ve tarım üreticileri büyük bir kayıp yaşadı.

Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.