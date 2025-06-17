Tekirdağ'da 70 Dönüm Buğday Tarlasını Kül Eden Yangın

Yangın Tekirdağ'da Tarlayı Kül Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Karatepe mevkisinde meydana gelen yangında, 70 dönüm ekili buğday tarlası büyük zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Üreticilerin Mücadelesi

Alevleri fark eden üreticiler, traktör ve su tankerleri ile hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. İhbarın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yerel üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında oluşan hasar, bölgedeki çiftçileri olumsuz etkileyerek, tarımsal üretimde kayıplara yol açtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.