Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Yükümlülere Meslek Eğitimi

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün düzenlediği kurslara katılan yükümlüler, mesleki eğitim sonrası çeşitli iş kollarında çalışarak hayatlarına yeni pencere açıyor.

Kursların İçeriği

Müdürlüğün kurs merkezinde tekstil, kıyafet dikimi, resim ve filografi başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor. Kurslar yıl boyunca sürüyor; müdürlük ayrıca kültürel ve sanatsal kursları da gerçekleştiriyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, AA muhabirine kursların hem ıslah hem de meslek edinme açısından önemine vurgu yaptı: "Burada tekstil atölyemiz mevcut, tekstil atölyemizde dikiş kursları, kadın erkek giyim kursları, giysi kurslarımız sürekli devam etmektedir. Yaklaşık 2 yıldır kurslarımız aralıksız devam ediyor. Bunun yanında kültürel ve sanatsal kurslarımız da mevcut. Resim, filografi, el sanatları, kağıt, atık ve benzeri kurslarımızda yükümlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Güneyli, kursların yükümlülerin topluma daha çabuk uyum sağlamasına yardımcı olduğunu, bugüne kadar 100 yükümlünün eğitim aldığını belirtti. Ayrıca kurslarda üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini ve katılımcılara psikososyal destek sağlandığını söyledi: "Kursları bitiren yükümlüler, iş bulmada bir adım öne geçmiş oluyor."

Eğitmen ve Katılımcı Görüşleri

Dikiş eğitmeni Figen Altıntaş kurslarda yükümlülerin kıyafet ve farklı ürünler dikmeyi öğrendiğini söyledi. Resim öğretmeni Derya Doğan ise resim kursunda katılımcılara farklı teknikler öğreterek sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Kurum sosyoloğu Yağmur Oktay "Sanat iyileştirir" yaklaşımıyla yükümlüleri resim, filografi ve dikiş gibi kurslara yönlendirdiklerini ifade etti.

Yükümlülerden Ali Göktaş ise kursta meslek öğrenerek dışarıya daha kolay adapte olup iş bulmayı hedeflediğini söyledi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kurslarına katılan yükümlüler, mesleki eğitimin ardından çeşitli işlerde çalışmaya başlayıp hayatlarına yeni pencere açma fırsatı buluyor.