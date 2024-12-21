Tekirdağ'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı

Tekirdağ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, etkinlikte başarılı bir süreç yürütüldüğünü belirtti.

Çalıştayda Dikkat Çeken Açıklamalar

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Koçoğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Gençler için projeler üretmekte kararlı olduklarını vurgulayan Koçoğlu, "Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. En iyisi olmak için gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Gençlik Politika Belgesi, yalnızca rehber değil, aynı zamanda icracı bir belge olacak," dedi.

11 Başlıkta Çalışma

Koçoğlu, çalıştayda istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair toplamda 11 başlık üzerinde durulacağını ifade etti. Ayrıca, "Bu belgeyi hazırlarken tüm illerde atölye çalışmalarını sürdürüyoruz. Eş zamanlı akademik çalışmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Yerel Yöneticilerden Destek

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesinin eğitime önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise gençlerin bu tür çalıştaylarda değerli fikirlerini sunma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinlikte grup çalışmaları ve interaktif oturumlar da gerçekleştirildi. Gençlerin önerileri dinlenerek, politika belgesine katkılar sağlandı. Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, programda konuşma yaptı.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, programda konuşma yaptı.