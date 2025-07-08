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Tekirdağ'da İstavrit Tezgahları Doldurdu

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, Marmara Denizi'nden avladıkları istavriti tezgahlarda satışa sundu.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:22
Tekirdağ'da İstavrit Tezgahları Doldurdu

Tekirdağ’da, Marmara Denizi’ne açılan küçük tekne balıkçıları, avladıkları istavritleri tezgahlarında satışa sundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki küçük teknelerin balık avlamayı sürdürdüğünü söyledi. Havaların sıcak olmasının etkisiyle balık miktarının azaldığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu sıralar limana daha çok istavritle dönüyor. Bununla birlikte sardalya da avlanıyor. Ancak hava sıcaklıkları sebebiyle balık, kendisini saklıyor. Diğer zamanlardaki gibi bol balık yok," diye konuştu.

Balıkçı Bekir Erol ise vatandaşların balık talebinden vazgeçmediğini vurguladı. Erol, "Her gün taze balık satışı yapıyoruz. Küçük tekne balıkçıları, tezgahlara taze balık getirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, daha çok istavriti tercih ediyor. İstavrit, her zaman bulunan ve vatandaşların severek tükettiği bir balık türü," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda...

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda satışa sunuldu.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda...

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda satışa sunuldu.

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