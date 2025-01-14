Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:47
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Gözaltı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla harekete geçti.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda:

  • 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı)
  • 5 ruhsatsız tabanca
  • 2 ruhsatsız tüfek
  • 169 tabanca fişeği
  • 249 kilogram tütün
  • 9 sigara sarma makinesi

Ele geçirilen bu malzemeler, yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürdürülmekte. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere...

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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