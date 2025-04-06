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Tekirdağ'da Korkunç Olay: 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Çerkezköy'de 3 kişiyi silahla öldüren zanlı M.G. tutuklandı. Kavga sonrası yaşanan olayda hayatını kaybedenler arasında akrabalar yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:14
Tekirdağ'da Korkunç Olay: 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, M.G., tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan bir apartmanda akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bir sona ulaştı. M.G., ağabeyinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı ile yaşanan tartışmanın ardından tabancayla ateş açtı.

Olayda Melike Garip ve Ferdi Garip, olay yerinde hayatını kaybederken, Emine Bahar Tunalı ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, M.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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