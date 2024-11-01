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Tekirdağ'da Kreşte Şiddet İddiası: Dava Devam Ediyor

Kapaklı'daki özel kreşte şiddet uygulandığı iddialarıyla ilgili dört sanığın duruşması sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:59
Tekirdağ'da Kreşte Şiddet İddiası: Dava Devam Ediyor

Tekirdağ'da Kreşte Şiddet Davası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir özel kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarıyla ilgili açılan davada, dört tutuksuz sanığın yargılanması devam ediyor.

Duruşma Detayları

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar olan kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. hazır bulunmadı.

Velilerin İfadeleri

Duruşmaya katılan öğrenci velilerinden N.Ç., anaklarından bu olaydan sonra çok etkilendiklerini ifade ederek, suçluların bir an önce cezalandırılmasını talep etti.

Davanın Ertelenmesi

Duruşmaya katılmayan sanık öğretmenlerin savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması amacıyla dava, 14 Mart 2025'e ertelendi.

Olayın Arka Planı

Ağustos 2022'de, çocuğunun evdeki oyuncak bebekle oynama şeklinin anormal bulması üzerine bir anne, bu davranışın nedenini araştırmaya başladı. Çocuğunun, Kapaklı'daki özel kreşte uyumayan çocukların benzer şekilde uyutulduğunu öğrenmesi üzerine, diğer öğrenci aileleriyle görüştü. Ailelerin benzer şikayetlerde bulunması üzerine, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruldu ve iki öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ve Sonuçları

Öğretmenlerin maruz kaldığı sert muameleler, güvenlik kameralarındaki görüntülerle doğrulanınca, öğretmenlerin görevlerine son verilmesi kararı alındı. Görüntülerde öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davranışlarda bulunduğu ve bazılarını ittiği açıkça görünüyordu. Kreş idarecileri de benzer gerekçelerle görevden uzaklaştırıldı.

İddianame İçeriği

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama" ve "Zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edildi.

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