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Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Tekirdağ'da lavanta tarlaları Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti, 1500 dekar alan misafirler ile doldu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:06
Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Tekirdağ'da, lavanta tarlaları, turistlerin ilgi odağı haline gelerek Kurban Bayramı'nda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Kent genelinde 1500 dekarlık bir alanda kurulan bu tarlalar, hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi oldu.

Mor Renklerin Büyüsü

Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun tonlarındaki lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamak için yarıştı. Ayrıca, bu doğal stüdyolar, doğa ile iç içe vakit geçirme fırsatı sundu.

Renkli Bir Rota

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta tarlalarının bayram süresince vatandaşlar için popüler bir uğrak noktası haline geldiğini belirtti. Karaküçük, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bayramla birlikte lavanta sezonu başladı. Mor tarlalar insanları kendine çekti ve ziyaretçiler buradan mutlu ayrıldı," dedi.

Tarla Sahibi Fatih Özgül'ün Görüşleri

Lavanta tarlası sahibi Fatih Özgül, bayramda oldukça fazla misafir ağırladıklarını ifade etti. Ziyaretçilerin burada geçirdiği zamanın keyifli olduğunu vurgulayan Özgül, "Lavanta sezonuna yoğun bir giriş yaptık. Buraya gelenler, güzel anılarla ayrılıyor. 15 Temmuz'a kadar tarlamız ziyarete açık olacak, misafirlerimizi bekliyoruz," dedi.

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda...

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Kent genelinde 1500 dekarlık alanda üretimi yapılan ve kentin turizmine katkı sağlayan lavanta tarlaları, bayramda çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkati çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda...

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Kent genelinde 1500 dekarlık alanda üretimi yapılan ve kentin turizmine katkı sağlayan lavanta tarlaları, bayramda çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkati çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

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