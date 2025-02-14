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Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Tarım Eğitimi Alıyor

Tekirdağ Hayrabolu'da lise öğrencileri okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek tarım eğitimi alıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:38
Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Tarım Eğitimi Alıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencileri, tarım eğitimi çerçevesinde okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Okula ait 35 dönümlük bir alanda, 27 öğrenci tarımsal üretim gerçekleştirmekte. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek marul, soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, aronya ve üzüm gibi çeşitli ürünler yetiştirmektedir.

Okul Müdürü Mesut Akbaba, öğrencilerin önemli tecrübeler kazandığını vurgulayarak, "Tarım faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Kapalı seramızda 16 çeşit ürün denemesi yaptık, açık alanda nohut ekimine devam ediyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin kendi işlerini yapabilmesi ve üretim kapasitelerini geliştirmesi," dedi.

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Gülnur Pelit ise, Hayrabolu'nun tarım alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, "Ekim ayında marul ve lahana üretimi ile başlıyoruz, Mart ayında ise 40 bin fide yetiştiriyoruz. Fidelerden sonra burası sebze bahçesine dönüşecek; domates, biber ve salatalık gibi ürünler yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz tohumdan meyve aşamasına kadar üretim süreci hakkında bilgi sahibi oluyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 25 dekar alanda nohut üretimi yapılmakta ve 5 dekar alanda aronya, üzüm ile meyve ağaçlarıyla tarımsal üretime katkı sağlanmaktadır. Pelit, kırsalda üretimi teşvik ederek çiftçilerin köylerinde kendi ürünlerini yetiştirmelerini sağladıklarını belirtti. Ürünlerin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladıklarını ekledi.

Öğrencilerden Ege Ulus ise, kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören 27 öğrenci, okula ait 35 dönümlük alanda tarımsal üretim yapıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören 27 öğrenci, okula ait 35 dönümlük alanda tarımsal üretim yapıyor.

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