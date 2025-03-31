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Tekirdağ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:56
Tekirdağ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da, otomobil ve motosikletin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. H.Z.'nin kullandığı 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi'nde M.E.V.'nin idaresindeki 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle birlikte motosiklet sürücüsü ve arkasındaki R.A.T. yere düştü ve yaralandı. Kaza sonrası yaşanan panik anında, ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Bölgeye polis...

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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