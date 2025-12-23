Tekirdağ’da Perakende Balık Satış Noktalarına 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Denetim

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde il genelinde perakende balık satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Ekipler, balık tezgahlarında satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu titizlikle inceledi. Kontrollerde ürün tazeliği, tür ve boy yasaklarına uygunluk, etiket ve fiyat bilgileri ile hijyen şartları detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, avlanması yasak olan türlerin satışa sunulup sunulmadığı da mercek altına alındı.

Amaç ve İlerleyen Süreç

Yetkililer, denetimlerin amacının su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olduğunu belirtti. Kurallara uymayan işletmeler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların Rolü

Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmesinin denetim sürecine katkı sağladığını ifade etti ve duyarlı davranılması çağrısında bulundu.

