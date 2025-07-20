Tekirdağ'da Sıcak Hava Kaosu: Sahillerde Yoğunluk Artıyor

Tekirdağ, yaz sıcaklarının etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kentte hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olduğu ölçüldü.

Bu sıcak günlerde, serinlemek isteyen vatandaşlar Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine akın etti. Sahillerde oluşturulan yoğunluk dikkat çekerken, plaj şemsiyelerinin altında dinlenenler ve güneşlenenler bir araya geldi.

Aileler, denizin tadını çıkarırken çocuklarıyla sahilde oyunlar oynayıp keyifli anlar yaşadı. Kentin merkezinde ise sıcak havadan etkilenenler, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde serinlemeyi tercih etti.

Uzmanlar, önümüzdeki hafta Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının daha da yükselebileceğini belirtiyor. Vatandaşların bu sıcak günlerde dikkatli olmaları öneriliyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.