Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Öldürülmesi Davasında Verilen Ceza Süreleri Açıklandı

Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne neden olan davada, anneye 27 yıl 9 ay, çocuklara ise farklı sürelerde hapis cezası verildi.