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Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Öldürülmesi Davasında Verilen Ceza Süreleri Açıklandı

Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne neden olan davada, anneye 27 yıl 9 ay, çocuklara ise farklı sürelerde hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:32
Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Öldürülmesi Davasında Verilen Ceza Süreleri Açıklandı

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümü Davasında Cezalar Kesildi

Tekirdağ'da, Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada önemli gelişmeler yaşandı. Mahkeme, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Dava kapsamındaki suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye ise 7 yıl hapis cezası verildi.

Bu dava, ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, ceza süreleri toplumda tartışmalara yol açtı. Sıla bebeğin yaşamına son veren bu trajik olayın ardından verilen hapis cezalarının yeterliliği, kamuoyunun gündeminde.

Sıla bebeğin hayatı ve yaşananlar, adalet arayışında sembol haline gelirken, mahkemenin kararının detayları merakla bekleniyor.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı, davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı, davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

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