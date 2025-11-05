Tekirdağ'da Su Patlağı: Tonlarca İçme Suyu Caddeye Akıyor

Tekirdağ merkez Hükümet Caddesi üzerinde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarihi binasına yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen su patlağı sonucunda tonlarca içme suyu caddeye aktı.

Patlağın Detayları

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Hükümet Caddesi'nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tek Kafe’nin hemen yanında yer alan yer altı şebeke hattında patlama olarak kayda geçti. Yaklaşık 2 gündür devam eden kaldırım altındaki su patlağından caddeye akan içme suyu, göz göre göre boşa akıyor.

Vatandaş Tepkisi ve Çağrı

Bölge sakinleri, özellikle kuraklık uyarıları yapılan bu dönemde yaşanan su israfına tepki gösterdi. Vatandaşlar, suyla ilgili kurum olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) şehrin göbeğinde günlerdir akan bu suyu onarmamasına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

TEKİRDAĞ'DA SU PATLAĞI MİLLİ SERVETİ CADDEYE AKITTI, TONLARCA İÇME SUYU HEBA OLDU.