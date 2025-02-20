Tekirdağ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Kamaradere Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olay, O.Y. (44) yönetimindeki 34 KA 2046 plakalı otomobil ile N.Ç. tarafından kullanılan 39 SA 340 plakalı tırın çarpışması neticesinde meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü O.Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada yaralanan otomobildeki E.K. ve K.Ç., sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü N.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.