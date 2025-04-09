Tekirdağ'da Üreticiler Zirai Don Nöbeti Tutuyor

Tekirdağ'da, üreticiler zirai don riskine karşı büyük bir titizlikle gece nöbeti tutuyor. Bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makineleri kullanarak ürünlerini koruma çabası içinde olan meyve yetiştiricileri, bu zorlu süreçte sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, kentteki hava sıcaklıkları son iki gündür gece saatlerinde sıfırın altında seyrediyor. Bu durum, meyve üreticilerini endişelendiren bir durum haline geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin bilimsel yöntemler kullanarak zirai donla mücadele ettiklerini belirtti. Çiftçilerin meteorolojik değerlendirmeleri ve erken uyarıları dikkatle takip etmelerini vurgulayan Aksoy, üreticileri bilgilendirdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Meyve üreticisi Eşref Meral ise, rekolte kaybı yaşamamak adına 2 gündür bahçesinde nöbet tuttuğunu dile getirerek, ‘Gece sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde zirai don gerçekleşiyor. Akşam üstü gelip sobayı yakıyorum. Belli aralıklarla sabaha kadar sisleme makinesiyle duman veriyorum. Makine sıcaklık yapıyor ve kırağıyı önlüyor.’ şeklinde konuştu. Bu dikkatli ve özverili çabalar, Tekirdağ'daki meyve üretiminin geleceği için hayati bir öneme sahip.

Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor.