Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya (60) çarptı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen Zorlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayşe Zorlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, vidanjörün sürücüsü E.Y polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.