Tekirdağ'daki Pastanede Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Pastanede Yangın Çıktı

Tekirdağ'da, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir pastanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pastanenin en üst katında meydana geldi.

Çalışanların Hızlı Refleksi

Yangını fark eden çalışanlar, içerideki kişileri hızlı bir şekilde uyararak tahliyelerini sağladı. Olayın büyümemesi için hızlıca hareket eden ekipler, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.

İtfaiye ve Acil Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale ile yangını başarılı bir şekilde kontrol altına aldı.

Maddi Hasar ve İnceleme Başlatıldı

Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olay yeri uzman ekipler tarafından detaylı bir şekilde araştırılacak.

Tekirdağ'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.