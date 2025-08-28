DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,21%
ALTIN
4.480,53 0,01%
BITCOIN
4.644.169,92 -0,76%

Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ merkezli operasyonda 9 zanlıdan 7'si tutuklandı; aralarında bir avukat var. Mağdura 2,5 milyon TL istenmiş, paralar paketlenerek teslim alınmak istenmiş.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:10
Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Tekirdağ merkezli, 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Zanlılar arasında İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat da bulunuyor.

Mağdurun şikayeti ve talep edilen tutar

Hayrabolu ilçesinde ikamet eden bir kişi, cezaevindeki kardeşinin davasına müdahale edebilecekleri iddiasıyla şüphelilerin kendisinden 2 milyon 500 bin lira istediklerini bildirerek şikâyette bulundu.

Suç yöntemi ve paketleme ayrıntısı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü planlı çalışmada; zanlıların, mağdura parayı X-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyo ve havluya sarılı, 500'er bin liralık 5 paket halinde teslim etmelerini istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu yolla mağdurda parayı hakim ve savcılara paylaştıracakları algısını oluşturarak güven kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Takip, operasyon ve adli süreç

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında avukatın da bulunduğu 7 zanlı, yargı organlarının, kamu kurumlarının veya kamu otoritesinin adını kullanarak nitelikli dolandırıcılık ile organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla tutuklandı; diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
Scarborough Sığı'nda Filipinler, Avustralya ve Kanada Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi
6
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?