Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Tekirdağ merkezli, 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Zanlılar arasında İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat da bulunuyor.

Mağdurun şikayeti ve talep edilen tutar

Hayrabolu ilçesinde ikamet eden bir kişi, cezaevindeki kardeşinin davasına müdahale edebilecekleri iddiasıyla şüphelilerin kendisinden 2 milyon 500 bin lira istediklerini bildirerek şikâyette bulundu.

Suç yöntemi ve paketleme ayrıntısı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü planlı çalışmada; zanlıların, mağdura parayı X-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyo ve havluya sarılı, 500'er bin liralık 5 paket halinde teslim etmelerini istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu yolla mağdurda parayı hakim ve savcılara paylaştıracakları algısını oluşturarak güven kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Takip, operasyon ve adli süreç

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında avukatın da bulunduğu 7 zanlı, yargı organlarının, kamu kurumlarının veya kamu otoritesinin adını kullanarak nitelikli dolandırıcılık ile organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla tutuklandı; diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.