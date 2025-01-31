Tekirdağlı Balıkçılar Karides İçin Denize Açılıyor

Tekirdağ'da Karides Avı İçin Hazırlandılar

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides umuduyla açılacak.

Ocak ayında yasağa tabi tutulan karides avcılığı süresince, balıkçılar teknelerinin bakımını yaparak eksikliklerini giderdi. Yasağın bitiş saati olan 00.00'da karides avı için yeniden denize açılacaklar.

Kooperatif Başkanı'ndan Açıklama

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların karides için "vira bismillah" demek üzere hazırlandığını belirtti. Pehlivanoğlu, balıkçıların 15 Nisan'a kadar avlarına devam edeceğini ifade etti:

"Ocak ayı boyunca karides avcılığı yasaktı. Bir aylık yasak sona erdi. Bu geceden itibaren denize ağ atacak küçük tekne balıkçıları nasiplerini arayacak. İnşallah karides bol olursa balıkçılarımız yüzü güler. Bu sıralar balıkçıların ağlarına hamsi, istavrit ve mezgit takılıyor. Karidesin bol olması da balıkçıların yüzünü güldürecektir."

Balıkçılardan Umut Dolu Açıklamalar

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler ise karidesin bol olmasını beklediklerini vurguladı. Dedeler, karides avı için hazırlıklarını tamamladıklarını aktararak, "Karides yasak olduğu için biz de bu sürede eksiklerimizi tamamladık. Bakımlar, ağlar hepsi hazır. Umutla ağları atıp karidesle limana dönmek için mücadele edeceğiz. Nasipte ne varsa onu göreceğiz." şeklinde konuştu.

Balıkçıların bu azmi ve karides umutları, bölgedeki deniz ürünleri avcılığının geleceği açısından önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides umuduyla ağ atacak.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides umuduyla ağ atacak.