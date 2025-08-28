DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan: İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı; 248 başvuru arasından 28 takım ve 347 yarışmacı finale kaldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:01
Deniz ve su altı teknolojilerinde yarışma heyecanı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması bugün start aldı. Yarışma, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan ekipleri bir araya getiriyor.

Başvuruların yoğun geçtiği yarışmada 248 takımın başvuruda bulunduğu belirtilirken, elemeler sonucunda 28 takım ve 347 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmacı Semih Vicir: "TEKNOFEST'te bugüne kadar hep hava..."

Organizasyon ve gelişmeler Anadolu Ajansını kaynak gösteren açıklamalarla takip ediliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması bugün başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

