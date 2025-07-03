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Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Temmuz ayında sigara ve alkollü içeceklerde büyük zamlar kapıda! Yeni fiyatlar ve ÖTV artışı detayları burada.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:12
Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

ÖTV Artışıyla Fiyatlar Yükselebilir!

Milyonlarca tüketiciyi etkileyen ve cepleri direkt olarak vuracak tarih geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri ile sigara ve alkollü içecekler için yeni bir zam dalgasını başlatacak. Bu kapsamda, otomatik olarak uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının fiyatlara etki etmesi bekleniyor.

Yeni Fiyatlar Geliyor

Sektör temsilcileri, sigara paketine en az 5 TL, bir şişe biraya ise 20 TL gibi rekor bir zam öngörüyor. Yasal düzenlemeler gereği, sigara ve alkol ürünlerindeki ÖTV, her altı ayda bir Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılıyor. İlk beş ayda gerçekleşen enflasyon verileri, bu artışın en az %12,92 olacağını gösteriyor. Haziran ayı verileri ile birlikte, bu oranın %14 seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sigara ve Alkol Fiyatlarındaki Artışlar

TÜİK verileri açıklandığında, sigara fiyatlarına yansıyacak zam miktarı kesinleşecek. Beklentilere göre, %14'lük ÖTV artışı sigara fiyatlarına paket başına ortalama 5 TL'lik bir zam olarak yansıyacak. Sigara firmalarının ise bu artışları maliyetlerle birleştirip 3 Temmuz itibarıyla yeni fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Öte yandan, alkollü içeceklerden bira da büyük bir zamla karşı karşıya kalacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bira fiyatlarında 20 TL'lik bir artış beklediklerini belirtti. Dündar, ayrıca diğer alkollü içeceklerde de %15 oranında bir fiyat yükselişi öngördüklerini duyurdu.

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