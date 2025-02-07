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Tennessee'de Şiddetli Fırtına: 2 Ölü, Yaralılar ve Elektrik Kesintileri

Tennessee'deki şiddetli fırtına sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ve 2,700'den fazla abone elektriksiz kaldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:43
Tennessee'de Şiddetli Fırtına: 2 Ölü, Yaralılar ve Elektrik Kesintileri

Tennessee'de Fırtına Felaketi: 2 Kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtına, iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Eyalet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, fırtına en çok Morgan County bölgesini etkiledi.

Kayıplar ve Yaralılar

Fırtına sonucunda aynı evde yaşayan bir anne ve kızı yaşamını yitirdi. Morgan County Acil Durum Yönetimi ve İç Güvenlik Ajansı, bu felakette üç kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, fırtınanın ciddi maddi hasara, yaralanmalara ve can kaybına neden olduğu vurgulandı.

Elektrik Kesintileri ve Eğitime Ara

Fırtına, bölge genelinde 2,700'den fazla abonenin elektriksiz kalmasına sebep oldu. PowerOutage.us verilerine göre, ilgili birimler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Morgan County Okul Bölgesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, fırtınanın yol açtığı önemli hasar nedeniyle bazı okullarda 7 Şubat'ta eğitime ara verileceği duyuruldu.

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