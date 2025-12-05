Terme’de Hurda Araçlar Kaldırıldı: Zabıta Görüntü Kirliliğini Giderdi

Terme Zabıta ekipleri, sanayi bölgesindeki hurda araçlar ve kamusal alanı işgal eden atıl malzemeleri kaldırdı; esnaf uygulamaya destek verdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:56
Samsun’un Terme ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ile sanayi bölgesindeki hurda araçlar ve kamusal alanı işgal eden atıl malzemeler kaldırıldı. Müdahale, bölgedeki çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak planlandı.

Uygulamanın Detayları

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sanayi içinde uzun süredir atıl durumda bırakılan ve çevre ile görüntü kirliliğine neden olan araçları, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bulundukları yerden söküp kaldırdı. Kamusal alanı haksız şekilde işgal ettiği tespit edilen araçlar hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Çalışmalar kapsamında lastik, tente ve römork gibi kamusal alanı işgal eden atık materyaller hakkında da esnafa bilgilendirme yapıldı. Yapılan uyarıların ardından esnaf, işgal oluşturan malzemeleri kaldırma konusunda ekiplerle iş birliği sağladı.

Zabıta Müdürünün Açıklaması

İskender Ekiz, uygulamanın önemine değinerek şunları söyledi: "İlçemizde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar ile kamusal alanı işgal eden atıl malzemelerin kaldırılması için titiz bir çalışma yürüttük. Gerçekleştirdiğimiz bilgilendirmeler ile esnafımız konuya duyarsız kalmayarak çalışmalarımıza destek verdi. Bu hususta duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz, ilçemizin düzenini korumak ve vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek."

Terme’deki bu düzenleme, hem çevresel hijyenin sağlanması hem de sanayi bölgesinin görünümünün düzeltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

