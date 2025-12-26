DOLAR
42,85 -0,04%
EURO
50,47 -0,17%
ALTIN
6.217,38 -0,77%
BITCOIN
3.803.139,53 -1%

Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili Programı

Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, Mevlid-i Şerif ve İl Müftü Vekili Medet Şahin’in sohbeti yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:30
Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili Programı

Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili Programı

Terzibaba Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programı, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlahiler, Mevlid ve Sohbet

Tilavetin ardından ilahiler, kasideler ve Mevlid-i Şerif okunarak geceye derin bir manevi atmosfer kazandırıldı. Programda İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından kandilin anlam ve önemine dair bir sohbet yapıldı.

Dua, Namaz ve İkram

Sohbetin ardından yapılan dualarla program sürdü. Yatsı namazı kılınmasının ardından kandil programı sona erdi; cami içerisindeki manevi hava katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program sonunda cemaate ikramda bulunuldu.

Vatandaşlar düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA TERZİBABA CAMİİ’NDE KANDİL PROGRAMI DÜZENLENDİ

REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA TERZİBABA CAMİİ’NDE KANDİL PROGRAMI DÜZENLENDİ

REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA TERZİBABA CAMİİ’NDE KANDİL PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili Programı
2
Tarım ve Orman Bakanlığı Listesinde Kayseri'den 2 Firma
3
Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)
4
Pursaklar Belediyesi Asfaltla Ulaşımı Konforlu Hale Getiriyor
5
Kartepe Tramvay Hattı'nda Ray Kaynak Çalışmaları Başladı
6
1,5 Yaşındaki Bebeğin Yuttuğu 3 Mıknatıs Bağırsakta Delik Açtı, Başarılı Ameliyatla İyileşti
7
Düzce Belediyesi 52 Fidanı Demetevler'de Toprakla Buluşturdu

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika