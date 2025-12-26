Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili Programı

Terzibaba Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programı, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlahiler, Mevlid ve Sohbet

Tilavetin ardından ilahiler, kasideler ve Mevlid-i Şerif okunarak geceye derin bir manevi atmosfer kazandırıldı. Programda İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından kandilin anlam ve önemine dair bir sohbet yapıldı.

Dua, Namaz ve İkram

Sohbetin ardından yapılan dualarla program sürdü. Yatsı namazı kılınmasının ardından kandil programı sona erdi; cami içerisindeki manevi hava katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program sonunda cemaate ikramda bulunuldu.

Vatandaşlar düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

