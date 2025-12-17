TESKİ: Çerkezköy'de Planlı Altyapı Çalışmasında Kontrollü Su Tahliyesi

TESKİ'den Çerkezköy'de Planlı Altyapı Çalışması Açıklaması

TESKİ: Görüntüler 'arıza' değil, kontrollü tahliye

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamada, Çerkezköy ilçesinde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarında test aşamasında kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, basında 'arıza' olarak yer alan görüntülerin, Çerkezköy’de devam eden içme suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında imalatı tamamlanan yeni nesil düktil font borunun test edilmesi sırasında oluştuğu ifade edildi.

TESKİ, yeni hattın devreye alınmasından önce boru içerisinin temizlenmesi ve hatta biriken havanın tahliye edilmesi amacıyla tahliye vanasının açıldığını, bu işlem sırasında su çıkışının meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu durumun herhangi bir arıza olmadığı, altyapı çalışmaları kapsamında yapılan zorunlu, planlı ve geçici bir uygulama olduğu vurgulandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın devreye alınacağı ve içme suyu hizmetinin daha sağlıklı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

