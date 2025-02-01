Texas'ta Hükümete Ait Cihazlarda DeepSeek ve RedNote Kullanımı Yasaklandı

Texas'ta Önemli Yasak: DeepSeek ve RedNote Uygulamaları

ABD'nin Texas eyaleti Valisi Greg Abbott, hükümete ait cihazlarda Çin merkezli sosyal medya uygulaması RedNote ve DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımını yasakladı. Bu yasak ile birlikte,Xiaohongshu adıyla da bilinen RedNote ve Lemon8 sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, DeepSeek'in yapay zeka sohbet robotu da artık devlet cihazlarında kullanılamayacak.

Vali Abbott'tan Açıklama

Abbott, yaptığı basın açıklamasında "Texas, Çin Komünist Partisi'nin veri toplayan yapay zeka ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla eyaletimizin kritik altyapısına sızmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Texas'ın ülkeyi "düşman olan yabancı aktörlere" karşı koruma ve savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

İlk Eyalet: Texas

Bu yasakla birlikte Texas, ABD'de DeepSeek'i yasaklayan ilk eyalet olma özelliğini kazandı. Abbott'un ofisi, konuya ilişkin herhangi bir ek açıklama yapmayı ise reddetti.

DeepSeek Hakkında

Çin kökenli DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun destekleriyle faaliyet gösteriyor. Diğer yapay zeka şirketlerine göre düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1yi 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.