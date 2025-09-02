THY, Misrata seferlerini 10 yıl aradan sonra yeniden başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Misrata kentine tarifeli seferlerini 10 yıl aradan sonra yeniden başlattı. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden TK 1145 sefer sayılı uçakla gerçekleştirildi ve uçak Misrata Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Protokol töreni ve katılımcılar

İniş sonrası düzenlenen törende Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, THY Satış Başkanı Mahmut Yayla ve bazı yetkililer hazır bulundu.

Yetkililerin açıklamaları

Büyükelçi Begeç törende yaptığı konuşmada, seferlerin başlamasının iki ülke açısından tarihi bir kardeşliğin sonucu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Dostluğumuz, arkadaşlığımız, silah arkadaşlığımız farklı bir mahiyet taşır. Özel ilişkilerin somut sonuçları olması beklenir. THY'nin Misrata seferlerine yeniden başlaması önemlidir. Seferler tabiatıyla ticari, iktisadi ve insani ilişkilere katkı yapacaktır. THY seferlerinin taşıdığı siyasi mesaj da vardır: Türkiye Cumhuriyeti, Libya'nın istikrarına, güvenliğine ve refahına katkılarını sürdürecektir. Bu hususta uluslararası toplumda öncü rol oynamaya devam edecektir."

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ise THY'nin Misrata seferlerine yeniden başlamasını, Türkiye'nin ülkeye verdiği desteğin bir göstergesi olarak nitelendirdi.

THY Satış Başkanı Mahmut Yayla da şirketlerinin bu ülkeye haftada 18 sefer düzenlediğini belirtti ve sefer sayısının artacağını ifade etti. Yayla, sözlerine şu şekilde devam etti: "Seferlerin hem bölge halkının hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Seferlerin başlamasıyla Türkiye ile Libya arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerin artmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları olarak kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez tarihi bağlarımız olan Libya'nın üçüncü büyük şehri Misrata'da yaşıyoruz. Afrika'daki ekonomik büyüme ve artan seyahat talebini karşılamak amacıyla stratejik adımlar atmaya devam edecek, gelişen pazar koşulları çerçevesinde Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz."

Sefer detayları ve bilet bilgileri

Misrata seferleri, Boeing 737-78D tipi uçaklarla yapılacak ve salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün icra edilecek.

Yolcular, 9 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle 30 Kasım'a kadar seyahat edebilecek. İstanbul'dan Misrata'ya biletler 349 dolardan, Misrata'dan İstanbul'a ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türk Hava Yollarının (THY) Libya'nın Misrata kentine tarifeli seferleri, 10 yıl sonra yeniden yapılmaya başlandı.