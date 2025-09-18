THY'ye Airline Economics'ten 3 Finansman Ödülü

THY, Londra'da düzenlenen Airline Economics ödüllerinde üç ayrı finansman kategorisinde ödül kazanarak uluslararası alanda finansal başarısını tescilledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:13
Londra'daki "Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards" töreninde üç ayrı kategoride zafer

Türk Hava Yolları (THY), küresel hava yolu şirketlerinin finans performanslarını derecelendiren "Airline Economics" dergisi tarafından 3 ayrı dalda finansman ödülüne layık görüldü.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket, İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen "Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards" adlı ödül töreninde "Avrupa'da Yılın Finansmanı", "Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı" ve "Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" ödüllerini aldı.

"Avrupa'da Yılın Finansmanı" ödülü, Dubai Islamic Bank tarafından "Airbus A350" uçağının İsviçre frangı cinsinden İslami finansal kiralama işlemiyle mevcut finansman yapısına eklenmesi nedeniyle verildi.

"Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı" ise bayrak taşıyıcının 2 "Airbus A350" uçağını, Natixis & ORIX konsorsiyumu tarafından Japon yeni cinsinden sağlanan "Balthazar" garantili JOLCO yapısıyla finanse etmesi nedeniyle takdim edildi.

"Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" ödülü, 2024 yılında 2 "Airbus A321 Neo" uçağının alımının Societe Generale konsorsiyumu tarafından avro ve Japon yeni döviz cinsinden "JOLCO" finansmanı işlemiyle tamamlanması sonucu verildi.

Ödüller, şirket adına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, ödüllerin şirketin finansal başarısını gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi: "THY ailesinin özverili çalışmaları ve finans ekibimizin küresel ölçekte geliştirdiği yenilikçi finansman yapıları sayesinde elde edilen bu başarı, markamızın finansal güç ve stratejik vizyonunun bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Uluslararası platformda üç farklı kategoride alınan bu ödüller, THY'nin finansal strateji ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının uluslararası kabulünü pekiştirdi.

Türk Hava Yolları (THY), küresel hava yolu şirketlerinin finans performanslarını derecelendiren "Airline Economics" dergisince 3 ayrı dalda finansman ödülüne layık görüldü. Ödülleri şirket adına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'e takdim edildi.

