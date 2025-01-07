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Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 95'e Yükseldi

Tibet'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi yaralandı. Acil kurtarma çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:31
Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 95'e Yükseldi

Tibet'te Meydana Gelen Depremde Can Kayıpları Artıyor

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 95 kişi hayatını kaybetti ve 130 kişi yaralandı. Depremin merkez üssü, Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak belirlendi.

Depremin Detayları

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde, yerel saatle 09.05'te gerçekleştiği bildirildi. Olay sonucunda 1000'den fazla yapının çeşitli seviyelerde hasar gördüğü kaydedildi.

Kurtarma Çalışmaları Başlıyor

Depremin ardından, Çin Deprem İdaresi bölgeye kriz yönetim ekipleri gönderdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), söz konusu depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

Devlet Başkanı Şi'den Acil Müdahale Talimatı

Xinhua'nın bildirdiğine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha fazla can kaybının önüne geçilmesi için acil kurtarma çalışmalarının hızla başlamasına yönelik talimat verdi. Şi, yaralıların tedavisinin yanı sıra ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Başkan Şi, çalışmalara etkin bir şekilde devam edilmesi için azami çaba gösterilmesini ve depremin ardından bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanarak güvenli ve sıcak bir kış geçirilmesinin garanti altına alınmasını istedi.

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