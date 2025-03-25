Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan ile İkili Ticarette 10 Milyar Hedefini Belirtti

Ticaret Bakanı Bolat, Sofya’da Bulgaristan İle Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, buluşma sırasında, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını duyurdu. Bolat, ziyaretinde Türkiye'nin, Bulgaristan ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini teklif ettiğini belirtti.

İş Dünyası Temasları ve B2B Toplantıları

Sosyal medya üzerinden Sofya programına dair bilgi paylaşan Bolat, iş dünyası temsilcileri ve ihracatçılar ile temaslar gerçekleştirdi. Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısı’nda mevcut işbirliği fırsatları ve ticaret hacmini artıracak projeler ele alındı. Bolat, “Dost ve komşumuz Bulgaristan ile ticari ve ekonomik alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

Gümrük Birliği ve İşbirliği Fırsatları

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ticaret ilişkilerine olumlu yansıyacağını belirten Bolat, Kapıkule-Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli-Lesovo gümrük kapılarındaki iyileştirme projelerinin önemine de dikkat çekti. Türk ve Bulgar iş insanlarının B2B toplantıları ile firmaların stantlarını gezdiğini ve bu görüşmelerin iki ülke iş dünyası için faydalı olması temennisinde bulundu.

Başbakan Jelyazkov ile Görüşme

Ziyaret kapsamındaki önemli bir diğer gelişme ise Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile yapılan görüşme oldu. Bolat, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yenilenebilir enerji ve savunma sanayisinde de işbirliği fırsatları üzerinde duruldu.