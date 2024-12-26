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Ticaret Bakanlığı'ndan Asgari Ücret Artışına Tepki: Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışı sonrası 81 ilde marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı, 102 bin 590 ürün incelendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:03
Ticaret Bakanlığı'ndan Asgari Ücret Artışına Tepki: Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artışın ardından temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimlerini hızlandırdı.

Bakanlık, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinin akabinde 81 ilde 1283 markette denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları detaylı olarak incelendi.

Ceza Uygulamaları Hız Kazandı

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, denetimlerle ilgili açıklamalarında, zincir ve yerel marketlerde devam eden haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Tan, "Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri yer alıyor. Uygunsuzluk durumunda, her bir fiyat etiketi aykırılığı için 2 bin 200 lira ceza uygulanıyor." dedi.

Kapsamlı Denetim Sonuçları

Bakanlık açıklamasında, ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde 102 bin 590 ürün incelendiği ve bunlardan 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildiği bildirildi. Toplamda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken, 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı aktarıldı.

İstanbul, Antalya ve Ankara Öne Çıkıyor

Denetimlerde en yoğun çalışmaların İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirildiği ifade edildi. İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Denetim yapılan ürün sayısı bakımından Antalya 25 bin 258, İstanbul 20 bin 21 ve Ankara 19 bin 826 ürünle öne çıkıyor. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller ise İstanbul, Ankara ve Elazığ olarak kaydedildi.

Vatandaş Şikayetlerine Duyarlı

Haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya. Bakanlık, vatandaşların şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendirerek piyasa düzenini bozan her türlü girişime müdahale etmeye devam edeceğini vurguladı. Haksız fiyat artışlarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacağı ifade edilerek, vatandaşların ekonomik haklarının korunması konusundaki kararlılık tekrarlandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yaptı.

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