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Tiflis'te Coşkulu Kurban Bayramı Kutlaması

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türkiye Büyükelçiliği Kurban Bayramı'nı kutladı. Özel etkinlikte kardeşlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 21:52
Tiflis'te Coşkulu Kurban Bayramı Kutlaması

Tiflis'te Coşkulu Kurban Bayramı Kutlaması

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla özel bir bayramlaşma programı düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, Büyükelçi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarından temsilciler, Türk vatandaşları, iş insanları ve dini temsilciler de yer aldı. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ve Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze de davetli olarak programa katıldılar.

Büyükelçi Ali Kaan Orbay, katılımcılarla yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nı kutlayarak, başta Din Hizmetleri Müşavirliği olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayarak, "Bayram bir araya gelip gönülleri birbirimize yaklaştırmaktır. Kardeşliği pekiştirmek içindir." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere lezzetli yemek ikramında bulunulmasıyla kutlamalar devam etti.

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma...

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşti. Programa Büyükelçilik çalışanları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve iş insanlarının yanı sıra Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ve Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze katıldı. Büyükelçi Ali Kaan Orbay burada bir konuşma yaptı

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma...

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşti. Programa Büyükelçilik çalışanları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve iş insanlarının yanı sıra Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ve Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze katıldı. Büyükelçi Ali Kaan Orbay burada bir konuşma yaptı

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