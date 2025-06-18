DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'daki Projelerin Açılışında Bulundu

TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'da birçok projenin açılışına katıldı ve ikili görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:57
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'daki Projelerin Açılışında Bulundu

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'da Proje Açılışlarına Katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'da gerçekleştirilen TİKA projelerinin açılış törenlerine katıldı. Resmi çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ı ziyaret eden Yorulmaz, birçok önemli proje ile ilgili incelemelerde bulundu.

Samuh'daki Kreş Açılışı

Yorulmaz, Samuh bölgesinde TİKA'nın oluşturduğu kreşin bahçesine kurulan park alanını Samuh Valisi Firdovsi Aliyev ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile birlikte ziyaret etti. Kreş yöneticileri ve aileler, bu parkın çocuklar için büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek TİKA ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Daşkesen'de Sokak Aydınlatma Projesi

Samuh'un ardından Yorulmaz, Daşkesen şehrine geçerek, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop ve Daşkesen Valisi Orhan Abbasov ile bir araya geldi. Yorulmaz, TİKA'nın Daşkesen'de hayata geçirdiği sokak aydınlatma sistemini yerinde inceledi. Vali Abbasov, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek TİKA'ya teşekkür etti.

1. Dünya Savaşı Sempozyumu

TİKA, Hazar Üniversitesi ve Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu işbirliği ile “1. Dünya Savaşı’nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri ve Nargin Adası” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile birlikte katılan Yorulmaz, Osmanlı askerlerinin Nargin Adası’ndaki tarihine ışık tutan arşiv belgelerinin sunulduğu etkinlikte yer aldı.

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehabilitasyon Odası

Yorulmaz, ayrıca özel gereksinimli çocuklar için TİKA tarafından Azerbaycan Otizm Birliği bünyesinde kurulan “Duyu Bütünleme Odası ve Karanlık Oda”nın açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vugar İskenderov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ve özel çocukları ile aileleri yer aldı.

Deyer TV Stüdyosunun Açılışı

Yorulmaz, TİKA'nın katkılarıyla GYF bünyesinde yenilenen Deyer TV'nin stüdyosunu ziyaret etti. Açılış sonrasında Deyer TV Yayın Yönetmeni Eldar Kerimov, yayınlarla ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan'da Tarımsal Proje Açılışı

Yorulmaz, Lenkeran bölgesinde TİKA tarafından kurulan narenciye ve çay seralarının açılışına da katıldı. Bu projeyle, 250 metrekarelik seralarda yıllık 20 bin narenciye ve 100 bin çay fidesi yetiştirilmesi planlanıyor. Açılış törenine, Azerbaycan Tarım Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4), Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine iştirak etti ve ikili temaslarda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4), Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine iştirak etti ve ikili temaslarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı