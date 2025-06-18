TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'daki Projelerin Açılışında Bulundu

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'da Proje Açılışlarına Katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'da gerçekleştirilen TİKA projelerinin açılış törenlerine katıldı. Resmi çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ı ziyaret eden Yorulmaz, birçok önemli proje ile ilgili incelemelerde bulundu.

Samuh'daki Kreş Açılışı

Yorulmaz, Samuh bölgesinde TİKA'nın oluşturduğu kreşin bahçesine kurulan park alanını Samuh Valisi Firdovsi Aliyev ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile birlikte ziyaret etti. Kreş yöneticileri ve aileler, bu parkın çocuklar için büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek TİKA ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Daşkesen'de Sokak Aydınlatma Projesi

Samuh'un ardından Yorulmaz, Daşkesen şehrine geçerek, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop ve Daşkesen Valisi Orhan Abbasov ile bir araya geldi. Yorulmaz, TİKA'nın Daşkesen'de hayata geçirdiği sokak aydınlatma sistemini yerinde inceledi. Vali Abbasov, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek TİKA'ya teşekkür etti.

1. Dünya Savaşı Sempozyumu

TİKA, Hazar Üniversitesi ve Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu işbirliği ile “1. Dünya Savaşı’nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri ve Nargin Adası” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile birlikte katılan Yorulmaz, Osmanlı askerlerinin Nargin Adası’ndaki tarihine ışık tutan arşiv belgelerinin sunulduğu etkinlikte yer aldı.

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehabilitasyon Odası

Yorulmaz, ayrıca özel gereksinimli çocuklar için TİKA tarafından Azerbaycan Otizm Birliği bünyesinde kurulan “Duyu Bütünleme Odası ve Karanlık Oda”nın açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vugar İskenderov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ve özel çocukları ile aileleri yer aldı.

Deyer TV Stüdyosunun Açılışı

Yorulmaz, TİKA'nın katkılarıyla GYF bünyesinde yenilenen Deyer TV'nin stüdyosunu ziyaret etti. Açılış sonrasında Deyer TV Yayın Yönetmeni Eldar Kerimov, yayınlarla ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan'da Tarımsal Proje Açılışı

Yorulmaz, Lenkeran bölgesinde TİKA tarafından kurulan narenciye ve çay seralarının açılışına da katıldı. Bu projeyle, 250 metrekarelik seralarda yıllık 20 bin narenciye ve 100 bin çay fidesi yetiştirilmesi planlanıyor. Açılış törenine, Azerbaycan Tarım Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4), Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine iştirak etti ve ikili temaslarda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz (sol 4), Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine iştirak etti ve ikili temaslarda bulundu.