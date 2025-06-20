TİKA, Bosna Hersek'te Üç Yeni Projeyi Hayata Geçirdi

TİKA'nın Bosna Hersek'teki Üç Yeni Projesinin Açılışı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlıları rehabilitasyon merkezi projelerinin açılışı yapıldı.
Önemli Katılımlar ve Projelerin İçeriği
Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Sarajevo Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Sarajevo Koordinatörü Erdinç Işık ve yerel yetkililer katıldı.
TİKA'nın desteklediği Bolja Buducnost Roman Kooperatifi Kümes Hayvancılığı Geliştirilmesi Projesi ile Roman kadınların üretime katılmasına yönelik destek sunuldu. Bu proje kapsamında 400 tavuk kapasiteli bir tesis Ardından, Lukavac Kültür Merkezi içerisinde Engelsiz Sesli Kitap Stüdyosu Kurulumu Projesi'nin açılışı yapıldı. Proje, görme engellilere yönelik kitap seslendirmeleri yapacak stüdyo ile donatıldı. TİKA, bu projede modern ekipmanlar sağlayarak, 5 yılda 50 kitap seslendirme Diğer açılış ise, Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Atölyesi oldu. Bu atölyenin amacı, madde bağımlılarını topluma kazandırmak ve onların istihdamını sağlamak. Büyükelçi Akseki, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan ilişkilerini güçlendirme iradesini vurguladı. Projelerin, insana dokunan yanları olduğu için kıymetli olduğunu belirterek, "Bu projelerle insan hayatına olumlu katkılar yapmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, Akseki, Türkiye’nin ve Bosna Hersek halkının kardeş olduğunu, dayanışma ve dostluk gösterme çabalarının devam edeceğini de ifade etti. TİKA'nın son 30 yılda Bosna Hersek’te 1200'e yakın proje gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Akseki, bu sayıların uluslararası camia tarafından da takdirle karşılandığını vurguladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.
Sesli Kitap Stüdyosu ve Rehabilitasyon Merkezi
Büyükelçi Akseki'nin Değerlendirmeleri
Ardından, Lukavac Kültür Merkezi içerisinde Engelsiz Sesli Kitap Stüdyosu Kurulumu Projesi'nin açılışı yapıldı. Proje, görme engellilere yönelik kitap seslendirmeleri yapacak stüdyo ile donatıldı. TİKA, bu projede modern ekipmanlar sağlayarak, 5 yılda 50 kitap seslendirme Diğer açılış ise, Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Atölyesi oldu. Bu atölyenin amacı, madde bağımlılarını topluma kazandırmak ve onların istihdamını sağlamak. Büyükelçi Akseki, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan ilişkilerini güçlendirme iradesini vurguladı. Projelerin, insana dokunan yanları olduğu için kıymetli olduğunu belirterek, "Bu projelerle insan hayatına olumlu katkılar yapmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, Akseki, Türkiye’nin ve Bosna Hersek halkının kardeş olduğunu, dayanışma ve dostluk gösterme çabalarının devam edeceğini de ifade etti. TİKA'nın son 30 yılda Bosna Hersek’te 1200'e yakın proje gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Akseki, bu sayıların uluslararası camia tarafından da takdirle karşılandığını vurguladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.
Diğer açılış ise, Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Atölyesi oldu. Bu atölyenin amacı, madde bağımlılarını topluma kazandırmak ve onların istihdamını sağlamak.
Büyükelçi Akseki, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan ilişkilerini güçlendirme iradesini vurguladı. Projelerin, insana dokunan yanları olduğu için kıymetli olduğunu belirterek, "Bu projelerle insan hayatına olumlu katkılar yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Ayrıca, Akseki, Türkiye’nin ve Bosna Hersek halkının kardeş olduğunu, dayanışma ve dostluk gösterme çabalarının devam edeceğini de ifade etti. TİKA'nın son 30 yılda Bosna Hersek’te 1200'e yakın proje gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Akseki, bu sayıların uluslararası camia tarafından da takdirle karşılandığını vurguladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.