TİKA, Bosna Hersek'te Üç Yeni Projeyi Hayata Geçirdi

Diğer açılış ise, Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Atölyesi oldu. Bu atölyenin amacı, madde bağımlılarını topluma kazandırmak ve onların istihdamını sağlamak.

Büyükelçi Akseki'nin Değerlendirmeleri

Büyükelçi Akseki, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan ilişkilerini güçlendirme iradesini vurguladı. Projelerin, insana dokunan yanları olduğu için kıymetli olduğunu belirterek, "Bu projelerle insan hayatına olumlu katkılar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, Akseki, Türkiye’nin ve Bosna Hersek halkının kardeş olduğunu, dayanışma ve dostluk gösterme çabalarının devam edeceğini de ifade etti. TİKA'nın son 30 yılda Bosna Hersek’te 1200'e yakın proje gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Akseki, bu sayıların uluslararası camia tarafından da takdirle karşılandığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı. Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 2), TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık (sağda) ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.