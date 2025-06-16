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TİKA'dan Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne Mobil Klinik Desteği

TİKA, Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil klinik aracı ile sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kıldı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 17:42
TİKA'dan Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne Mobil Klinik Desteği

TİKA, Gürcistan Gazilerine Mobil Klinik Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne donanımlı bir mobil klinik aracı ile destek sunarak, gazilerin sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir adım attı.

Mobil Klinik Aracı Törenle Teslim Edildi

TİKA, mobil klinik aracını Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne düzenlenen bir törenle teslim etti. Tören, Tiflis’teki Gazi İşleri Müdürlüğü merkez ofisi önünde gerçekleşti. Törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan İSGİ Bakanı Mikheil Sarjveladze, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze ve TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak katıldı.

Sağlık Hizmetlerinin Ulaşılabilirliği Artıyor

Konuşmalarında Kobaladze, TİKA’nın daha önce de Gazi İşleri Müdürlüğü’ne değerli destekler sağladığını vurgulayarak, “Bu mobil klinik aracı, dağlık bölgelerde yaşayan gazilerimize sağlık hizmetlerini yerinde ulaştırmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Bakan Sarjveladze ise, “Savaş gazilerine devlet olarak destek vermeye devam ediyoruz. Bu mobil klinik aracı, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artıracak.” şeklinde konuştu. Dost Türkiye’nin desteğinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Büyükelçi Orbay, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığa atıfta bulunarak, “Gürcistan'ın kalkınması ve refahı Türkiye için önemlidir. TİKA’nın Gürcistan'daki faaliyetlerini değerli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, mobil klinik projesinin iki yıl önce Tiflis ziyaretinde gündeme geldiğini belirtti. Yorulmaz, “Sözlerimizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.” diyerek, Gürcistan'da gerçekleştirdikleri projelere olan heyecanlarını paylaştı.

Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü

1997'de kurulan Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü, ülkede yaklaşık 70 bin gazi ve aile bireyine kapsamlı sosyal hizmetler sunmaktadır. TİKA'nın bu destekleri, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla devam edecektir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil klinik aracı desteğinde bulundu. TİKA, donanımlı mobil klinik aracını Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne törenle teslim etti. Gazi İşleri Müdürlüğü'nün Tiflis'teki merkez ofisi önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak ile diğer davetliler katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil klinik aracı desteğinde bulundu. TİKA, donanımlı mobil klinik aracını Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne törenle teslim etti. Gazi İşleri Müdürlüğü'nün Tiflis'teki merkez ofisi önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak ile diğer davetliler katıldı

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