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TİKA, Gambiya'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ağaçlandırma Etkinliği Düzenledi

TİKA, Gambiya'da 15 Temmuz Şehitleri anısına ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi. 200 ağaç fidanı toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 22:16
TİKA, Gambiya'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ağaçlandırma Etkinliği Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gambiya'da unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda, düzenlenen ağaçlandırma etkinliği "15 Temmuz Demokrasi Yolu Gambiya Üniversitesi Ağaçlandırma Projesi" adıyla hayata geçirildi.

Etkinlik, Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsü’nde, farklı fakülteleri birbirine bağlayan yürüyüş yolunun her iki tarafına toplam 200 ağaç fidanı dikilmesiyle gerçekleştirildi. Proje için düzenlenen törene; Türkiye Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson ve TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim katıldı.

Tören sırasında, ilk fidanlar protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturulmuş olup, bu anlamlı anlar katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gambiya Üniversitesi Rektörü Robinson, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirdiği projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ağaçlandırma çalışması kampüsümüzün çevresel görünümüne büyük katkı sağlayacak," ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Demokrasi Yolu" adı verilen bu proje, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hem de 15 Temmuz Şehitlerinin hatırasının Gambiya'da yaşatılmasını amaçlamaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitler için Gambiya'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi. TİKA tarafından hayata geçirilen "15 Temmuz Demokrasi Yolu Gambiya Üniversitesi Ağaçlandırma Projesi" kapsamında, Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsü’nde farklı fakülteleri birbirine bağlayan yürüyüş yolunun her iki tarafına toplam 200 ağaç fidanı dikildi. Proje için düzenlenen törene, Türkiye Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba (sağ 2), Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson (sol 2) ve TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim (solda) katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitler için Gambiya'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi. TİKA tarafından hayata geçirilen "15 Temmuz Demokrasi Yolu Gambiya Üniversitesi Ağaçlandırma Projesi" kapsamında, Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsü’nde farklı fakülteleri birbirine bağlayan yürüyüş yolunun her iki tarafına toplam 200 ağaç fidanı dikildi. Proje için düzenlenen törene, Türkiye Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba (sağ 2), Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson (sol 2) ve TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim (solda) katıldı.

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