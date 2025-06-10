TİKA, Kamboçya ve Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Hizmetlere Destek Projeleriyle Fark Yarattı

TİKA'nın Kamboçya'daki Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamboçya ve Moğolistan'da gerçekleştirdiği projelerle öğrencilerin eğitimine güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Bu projeler, yerel halkın sosyal hizmetlere erişimini de kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kamboçya'da Üç Proje Hayata Geçirildi

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kamboçya'nın Stung Treng vilayetine bağlı Borei O'Svay-Sen Chey bölgesinde, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi artırmak amacıyla yapılan iki önemli projede, Anne Kraliçe Kütüphanesi Okuma Salonu ve ulaşım sistemine yönelik botlar ile yüzen iskeleler inşa edildi.

Kamu hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgede, ulaşım büyük ölçüde su yollarıyla sağlanıyor. Bu projeler, TİKA ve Kamboçya Dokümantasyon Merkezi (DC-CAM) işbirliğinde gerçekleştirildi. Kütüphane, mimarisiyle bölgeye model olacak nitelikte tasarlandı ve envanterinde Türkiye’yi tanıtıcı eserler de bulunduruyor.

İnşa edilen bot ve iskeleler, eğitim olanaklarına erişimi kolaylaştıracak ve acil sağlık hizmeti sunumunu destekleyecek. Projelerin uygulandığı sulak alan, 21 köyde yaşayan 13 binden fazla kişiyi kapsıyor.

Açılış törenine; Kamboçya Kraliyet Ailesi'nden Prenses Norodom Arunrasmy, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe, Stung Treng eyalet yöneticileri ve TİKA temsilcileri katıldı.

Moğolistan'da Sosyal Gelişim Alanları

TİKA, Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara, uygun eğitim ortamları yaratma çabasıyla Bayan-Ölgiy ilçesindeki genel öğretim okullarında sosyal gelişim alanları oluşturdu. Bu projeyle, öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler için yapılan bu sosyal alanlarda; kütüphane, satranç, çeşitli zeka oyunları ve geleneksel müzik aletleri sunuluyor.

Bayan-Ölgiy İl Eğitim Müdürü Aydın Bayın, "Bayan-Ölgiy vilayetinin 10 okulunda sosyal gelişim alanı kuruldu. TİKA, ilimizde eğitim için birçok projeyi tamamlıyor. Türk halkına ve TİKA'ya tüm öğretmenler, öğrenciler ve kurumumuz adına teşekkür ederiz." şeklinde görüş bildirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamboçya ve Moğolistan'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle öğrencilerin eğitimine destek olurken, yerel halkın sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor. Kamboçya'daki projelerin açılış törenine, Kamboçya kraliyet ailesinden Prenses Norodom Arunrasmy (sol 3), Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe (sağ 4), Stung Treng eyaleti yöneticileri, yerel idareciler ve TİKA temsilcileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamboçya ve Moğolistan'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle öğrencilerin eğitimine destek olurken, yerel halkın sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor. Kamboçya'daki projelerin açılış törenine, Kamboçya kraliyet ailesinden Prenses Norodom Arunrasmy (sol 3), Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe (sağ 4), Stung Treng eyaleti yöneticileri, yerel idareciler ve TİKA temsilcileri katıldı.