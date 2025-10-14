TİKA Namibya'da Kuraklıkla Mücadeleye Destek: Gobabis'te 11 Hektar Tarıma Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik geliştirdiği "Gobabis Kuraklıkla Mücadele Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, Namibya'nın en kurak bölgelerinden Omaheke'de 11 hektarlık alan tarıma elverişli hale getirildi.

Açılış töreni ve yetkililerin mesajı

Gobabis Belediyesi'ne bağlı Kruger Kampı'ndaki açılış törenine; Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, Kentsel ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanı Dr. Boniface Mutumba, Gobabis Belediye Başkanı Melba Tjozongoro, yerel çiftçiler ve basın mensupları katıldı. Büyükelçi Oruçkaptan, Türkiye'nin iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadelede Namibya'yı desteklediğini vurguladı ve desteğin acil gıda yardımlarından TİKA'nın sürdürülebilir projelerine uzandığını belirtti.

Projenin teknik ve toplumsal bileşenleri

Proje sahasında yonca ve sebze üretimi için modern sulama sistemleri kurulurken, Kruger Kampı'nda bulunan atıl su kuyusu yenilenip güneş enerjisi sistemleriyle entegre edildi. Yenilenen kuyu sayesinde hem hayvan yemi üretimine hem de çevredeki okullara gıda desteği sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca Lady Pohamba Kadın Doğum Bekleme Evi ile Orusuvo Yaşlı Bakımevi'nde sebze bahçeleri oluşturuldu. Her iki bahçede de sürdürülebilirliği artırmak amacıyla güneş enerjisine dayalı damla sulama sistemi kuruldu.

Proje, bölgedeki tarımsal üretimi canlandırmayı, gıda güvenliğini güçlendirmeyi ve yerel toplulukların iklim şoklarına karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

