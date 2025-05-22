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TİKA, Sudan'ın Sevakin Şehri'nde Kadın Doğum Ünitesi Açtı

TİKA, Sudan'ın Sevakin şehrindeki devlet hastanesinde modern bir kadın doğum ünitesi açarak sağlık hizmetlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:03
TİKA, Sudan'ın Sevakin Şehri'nde Kadın Doğum Ünitesi Açtı

TİKA, Sudan'da Kadın Doğum Ünitesi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinde bulunan devlet hastanesinde kadın doğum ünitesi açtı.

TİKA, Sevakin Devlet Hastanesindeki kadın doğum ünitesi için ameliyat odası, bebek bakım ünitesi ve ameliyat sonrası tedavi için modern ekipmanlar ve cihazlarla tam teçhizatlı bir bölümün kurulumunu gerçekleştirdi.

Açılış Töreni Önemli İsimleri Bir Araya Getirdi

Açılış törenine, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

Vali Nur, burada yaptığı konuşmada, "Büyükelçi Fatih Yıldız bizimle olduğu zaman çok sevdiğimiz Türk halkından destek ve kalkınma projesi geliyor." dedi.

Nur, TİKA'nın Sevakin Adası'ndaki muhafaza binası teslim alma töreninden sonra hastaneyi ziyaret ettiklerini belirtirken, "Birlikte hastanenin eksikliklerini gördük ve Büyükelçi, hastaneye ekipman ve cihaz desteği sözü verdi. Bugün bu modern ekipman ve cihazları teslim almaya geldik. Üç hafta gibi çok kısa bir sürede bunu gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Türk Desteklerinin Önemi Vurgulandı

Nur, Türkiye'nin Sevakin'e özel bir sevgisi olduğunu ve bu sevginin desteklerini sürdürmelerini sağlayacağını ifade ederek, Türk hükümetine, Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Yıldız, Sevakin halkına gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederek, "Biz sadece üç hafta önce muhafaza binasını teslim etmek için geldik. Bu kısa sürede TİKA, burada kadın ve doğum kliniğini tamamladı." dedi.

Son üç haftada Port Sudan'da yaşanan patlamalara ve yangınlara atıfta bulunan Yıldız, "Tepemize bombaları yağdıranlar, bu kötülüklere devam ederken Türklerin iyilik için var olduğunu bir kez daha gösteriyoruz." diye konuştu.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Sudanlıları tanımıyorlar. Ne Sudanlıların zorluklar karşısında yılmayacağını, yorulmayacağını, ne de Türklerin Sudanlılara destek olmaktan vazgeçmeyeceğini biliyorlar. Sudan halkı var olmaya devam ettikçe, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TİKA da projeleriyle Sudan halkının yanında olmaya devam edecek."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinde bulunan devlet hastanesinde kadın doğum ünitesi açtı. TİKA, Sevakin Devlet Hastanesindeki kadın doğum ünitesi için ameliyat odası, bebek bakım ünitesi ve ameliyat sonrası tedavi için modern ekipmanlar, cihazlar ile tam teçhizatlı bir bölümün kurulumunu gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, konuşma yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinde bulunan devlet hastanesinde kadın doğum ünitesi açtı. TİKA, Sevakin Devlet Hastanesindeki kadın doğum ünitesi için ameliyat odası, bebek bakım ünitesi ve ameliyat sonrası tedavi için modern ekipmanlar, cihazlar ile tam teçhizatlı bir bölümün kurulumunu gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, konuşma yaptı.

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