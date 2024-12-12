Tip 1 Diyabetli Çocuklar için Sensörlü Cihazlar SGK Geri Ödeme Listesine Alındı

Tip 1 Diyabetli Çocuklar İçin Müjdeli Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının SGK geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bu cihazlar, parmak ucuna iğne batırarak yapılan geleneksel şeker ölçümlerinin yerine geçerek, sürekli kan şekeri takibi yapmaya olanak tanıyor.

Bakan Işıkhan'ın Duyurusu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuna atıfta bulunarak, bu haberi kamuoyuna müjdeledi. İlgili değişikliğin, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Işıkhan, şu şekilde devam etti: "18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları sürekli cilt altı glikoz izlem sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede edinebilecekler."

Öncelik Çocuk Sağlığı

Bakan, "Çocuklarımızın sağlığı ve huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum." diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

Diğer Gelişmeler

Bakan Işıkhan’ın açıklamasında ayrıca, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatlarının yüzde 45 artırıldığı bilgisine yer verildi. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırıldı, böylece ilaca erişim daha da kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde ise hastaların, akıllı ilaca daha erken dönemde erişimlerinin sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.