Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Tiran'daki 30 Ağustos resepsiyonunda Türkiye-Arnavutluk savunma işbirliği, KFOR devri ve Bayraktar TB2'lerin katkısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:37
Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay tarafından bir otelde ev sahipliğinde düzenlendi.

Resepsiyona katılanlar ve tören

Resepsiyona, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Orkestrası'nın iki ülkenin ulusal marşlarını çalmasının ardından davetlilere Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bir video gösterildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Büyükelçi Atay'ın konuşması

Büyükelçi Tayyar Kağan Atay, 30 Ağustos'un Türk tarihinin en önemli anlarından biri olduğunu vurguladı. NATO üyesi olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenliğe yaptığı katkıya dikkat çeken Atay, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu durum bölgemiz Balkanlar için de geçerli. Türkiye'nin bu yılın ekim ayından itibaren KFOR komutasını tekrar devralacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

Atay, NATO'nun bölgedeki merkezi rolünün teyit edildiğini belirterek, Türkiye'nin müttefikleriyle savunma sanayi ürünlerini paylaştığını aktardı: "Savunma sanayi ürünlerimizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Stratejik ortağımız Arnavutluk da bu müttefiklerden biri. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Arnavutluk semalarında faaliyete geçmesiyle, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri olağanüstü saldırı ve gözetleme yeteneklerine kavuştu. Bu durum aynı zamanda NATO'nun bölgedeki gücünü de artırıyor."

Askeri ataşenin değerlendirmesi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, 30 Ağustos'un tarihsel önemine işaret ederek, bir asır önce savaş meydanlarında gösterilen cesaretin bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönlendirdiğini kaydetti. Kip, iki ülke arasındaki ilişkiyi şu sözlerle özetledi: "Arnavutluk'un Türkiye'nin yakın dostu, müttefiki ve stratejik partneri olduğunu ifade eden Kip, "NATO müttefikleri olarak Türkiye ve Arnavutluk, bölgede barış ve istikrara bağlı ortaklar olarak birlikte duruyorlar."

Resepsiyon, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra NATO iş birliğinin önemine dair güçlü mesajlar verdi.

