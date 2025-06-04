TİSK Genel Sekreteri Koç: Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Ücret Dışı Maliyetlerin Azaltılması Şart

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, dünyada 2 milyardan fazla kişinin yani küresel iş gücünün %60’ından fazlasının kayıt dışı çalıştığını belirterek, kayıtlı istihdamı teşvik etmek için ücret dışı iş gücü maliyetlerinin azaltılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kapsayıcı Politikalar ve Sosyal Diyalog

Konferansın, sosyal diyalogla şekillenen kapsayıcı politikalar açısından çok önemli bir platform olduğunu ifade eden Koç, sosyal taraflar arasındaki iş birliğinin daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olduğuna inandığını söyledi.

İşverenlerin Rolü ve Spor Desteği

İLO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo’nun bu yılki raporunun dikkat çekici noktalar içerdiğini kaydeden Koç, istihdam, haklar ve büyümenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti. Koç, işverenler olarak çözümün bir parçası olmaya hazır olduklarını belirtti.

Kayıtlı İstihdam İçin Tarihi Reform

Türkiye’nin 2022 yılında asgari ücret üzerinden alınan vergileri kaldırarak bir reform gerçekleştirdiğini belirten Koç, bu başarının hükümet ve işçi konfederasyonlarıyla yürütülen etkili iş birliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Genç İşsizliği ve Yapay Zeka Etkisi

Genç işsizliği ve iş gücü ile beceri uyuşmazlıklarının ciddi bir sorun teşkil ettiğini dile getiren Koç, dünya genelinde gençlerin %22’sinin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını, genç kadınlarda bu oranın %28’e kadar çıktığını vurguladı.

Koç, ayrıca, ILO’nun çalışmasının küresel işlerin %60’ının yapay zekadan etkilenebileceğini gösterdiğini hatırlatarak, işverenlere yeni teknolojileri benimsemeleri konusunda destek sağladıklarını açıkladı.

Dönüşümler: Riskler ve Fırsatlar

Koç, sosyal diyaloğu güven inşa etmek için önemli bir strateji olarak gördüklerini kaydederek, Ortak Paylaşım Forumu düzenlediklerini hatırlattı. Küresel ekonominin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayan Koç, bu dönüşümlerin hem riskler hem de yeni iş fırsatları sunduğunu belirtti.

Koç, iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar 80 milyon işi ortadan kaldırabileceğini, ancak yeşil dönüşümün de 100 milyon yeni iş yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Sözlerini tamamlamadan önce, dünyada yaşanan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenleri saygı ile anarak, daha adil ve iyi bir gelecek için tüm paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.