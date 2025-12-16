DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,13%
ALTIN
5.874,61 0,56%
BITCOIN
3.727.377,89 -1,64%

TMSF Heyeti GAİN Medya'ya Geldi: Kayyum Atandı, 3 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenlendi; TMSF kayyum atandı, 3 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:36
TMSF Heyeti GAİN Medya'ya Geldi: Kayyum Atandı, 3 Gözaltı

TMSF Heyeti GAİN Medya'ya Geldi: Kayyum Atandı, 3 Gözaltı

GAİN Medya'nın Beyoğlu'ndaki merkezine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinden oluşan bir heyet geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında GAİN Medya'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne, TMSF tarafından kayyum atandı.

TMSF heyetinin binaya girişi

Jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından, Beyoğlu'nda bulunan GAİN Medya binasına TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri binaya giriş yaptı ve süreçle ilgili çalışmalar başladı.

TMSF Heyeti, GAİN Medya'ya geldi

TMSF Heyeti, GAİN Medya'ya geldi

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi