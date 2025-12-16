TMSF Heyeti GAİN Medya'ya Geldi: Kayyum Atandı, 3 Gözaltı

GAİN Medya'nın Beyoğlu'ndaki merkezine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinden oluşan bir heyet geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında GAİN Medya'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne, TMSF tarafından kayyum atandı.

TMSF heyetinin binaya girişi

Jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından, Beyoğlu'nda bulunan GAİN Medya binasına TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri binaya giriş yaptı ve süreçle ilgili çalışmalar başladı.

